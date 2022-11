Pensioni | tutta la verità assegno per assegno | ecco chi fa il botto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) I pensionati hanno ragione: la manovra scritta dal governo farà cassa riducendo il loro potere d'acquisto, tagliando la rivalutazione al costo della vita dei loro assegni futuri. E questo non è giusto né politicamente saggio. È previsto che sia così per tutti coloro che ricevono un trattamento mensile superiore a quattro volte il minimo Inps. Quest' ultimo nel 2022 è stato pari a 523,8 euro lordi e dal primo gennaio salirà a 563,7 euro: se sarà usato il secondo parametro, come sarebbe normale e come vorrebbero al ministero del Lavoro (mentre i tecnici del Tesoro insistono per usare il dato più vecchio, più penalizzante per i pensionati), ad essere colpiti saranno, in modo crescente, gli adeguamenti delledai 2.255 euro lordi in su. La conferma viene dall'ultima bozza della legge di Bilancio 2023, che nelle norme che riguardano la «revisione del meccanismo di ...