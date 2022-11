Germania | Flick | ' Sarebbe da presuntuosi pensare di fare otto gol al Costa Rica'

tutte le notizie diLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1,...E' pronto a giocarsi la qualificazione contro il Costa Rica, che sopravanza di due lunghezze laalla pari del Giappone, Hans, ma la vittoria è adesso un obbligo per la Nazionale teutonica: "Tutti i calciatori sono in forma e pronti a scendere in campo, Sane adesso può essere ...Il CT della Germania: "E' presuntuoso pensare di fare otto gol al Costa Rica. Guiderò la squadra all'Europeo di casa nostra".Fullkrug in campo Domani vedremo”. Così Hans-Dieter Flick, allenatore della Germania, alla vigilia della sfida contro la Costa Rica. Il commissario tecnico dei teutonici si gioca la qualificazione ...