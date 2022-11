Rania di Giordania è inarrivabile | Camilla si veste come lei ma non ce la fa

(Di martedì 29 novembre 2022)diè senz’altro una delle Regine contemporanee più affascinanti del mondo.questo dovrebbe saperlo e ancora di più i suoi personal stylist dovrebbero tenerne conto, specialmente quando le due donne si danno appuntamento a Palazzo per un tè benefico. È altamente sconsigliato vestirsilei. Mary di Danimarca, che era con loro, lo ha compreso molto bene e furbescamente ha scelto un look del tutto diverso, in modo da evitare confronti imbarazzanti. La nuova generazione di Regine Tutto è nato da un invito che, la Regina consorte, ha rivolto adie Mary di Danimarca per un tè a Clarence House. Si è trattato di una riunione in vista del grande ricevimento che la moglie di Carlo III sta organizzando a Buckingham Palace con lo ...

Il royal look del giorno. La regina Camilla ediinsieme a Clarence House La sovrana britannica ha ospitato a Clarence House un meeting tra royal per lanciare un'iniziativa importante contro la violenza sulle donne. Si tratta ...die re Abdallah insieme ai Reali svedesi durante la visita di Stato della coppia europea ad Amman. A brillare, in mezzo a tutti, è stata la regina giordana Il royal look del giorno. La regina Camilla e Rania di Giordania insieme a Clarence House Camilla d'Inghilterra con Rania di Giordania e Mary di Danimarca per i "16 giorni di attivismo contro la violenza di genere" dell'Onu. Il video di Amica.it ...Camilla in blu elettrico copia il look di Rania di Giordania ma il paragone non regge. Mary di Danimarca ultra chic con la gonna di Dolce & Gabbana.