Uliano “tradisce” la Gelbison | reti bianche con il Picerno

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPagani (Sa) – Termina senzala sfida tra. Deve accontentarsi di un punto la formazione di De Sanzo che ha avuto l’occasione per assicurarsi i tre punti. Al tramonto del primo tempo, infatti, l’arbitro D’Eusanio ha concesso un calcio di rigore cheha fallito, facendosi respingere la conclusione da Crespi. Dopo la sconfitta di Catanzaro, dunque, i salernitani devono accontentarsi di un punto che li proietta a quota venti in classifica, in una posizione comunque tranquilla. L’assalto alla vittoria, Papa e compagni lo muoveranno mercoledì, quando nel turno infrasettimanale faranno visita alla Viterbese.0-0: D’Agostino, Onda, Cargnelutti, Gilli,(dal 54? ...