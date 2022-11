Pattinaggio di figura | Gilles-Poirier dominano nella rhythm dance al Grand Prix di Espoo

(Di venerdì 25 novembre 2022) Rispettando a pieno i favori del pronostico Piper-Paul Poirirer si sono imposti con ampio margine, gara di chiusura della prima giornata deldi2022, ultima tappa deldidi. I canadesi hanno dimostrato nuovamente di essere in possesso di un programma altamente competitivo, con cui hanno non a caso ritoccato il proprio primato personale. I danzatori hanno preso il largo ricevendo un grado di esecuzione elevatissimo in tutti e cinque gli elementi, con nota di merito per la sequenza coreografica, valutata solo con +4 e +5, e per lo splendido sollevamento rotazionale. Ottenendo livello 3proficua serie di passi ...

Eurosport IT

Subito soddisfazioni azzurre nell'ultima tappa del Grand Prix didia Espoo (Finlandia). Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) hanno messo in scena una prestazione solita nel programma corto grazie alla quale hanno conquistato 67.... 'Homo erectus'', complessa scultura in vetro policromo, e 'Flying',sospesa che ricorda il ...del PalaEden e così grandi e piccini (dal 26 a 48 di piede) potranno provare la pista di... Pattinaggio di Figura - Kevin Aymoz al comando in Finlandia dopo il programma corto > A Espoo (Finlandia) è cominciata l’ultima tappa del Grand Prix di pattinaggio di figura. Per l’Italia sono scese sul ghiaccio due coppie di artistico, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (Fiamme Azzu ...Primo posto per gli azzurri dopo il programma corto.ROMA (ITALPRESS) - A Espoo, in Finlandia, è cominciata bene per i colori azzurri l'ultima ...