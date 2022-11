LIVE Olanda-Ecuador 1-1 | Mondiali 2022 in DIRETTA | traversa clamorosa dei sudamericani che sfiorano il vantaggio

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLEDI61? Pericolo scampato per gli orange, che però non sembrano essere rientrati dagli spogliatoi. 59?! Secondo tempo spettacolare della squadra sudamericana! Preciado mette in mezzo un intelligentissimo cross basso per Valencia, sulla sua conclusione respinta si avventa Plata che con il sinistro cerca il palo lontano, palla che sbatte sullae torna in campo, fortunati gli olandesi che poi riescono a liberare l’area. 58? Niente di fatto su questo calcio di punizione per l’, ripartenzae rimessa laterale in zona offensiva conquistata. 57? Primo ammonito del match, cartellino giallo per Mendez che era diffidato ...

Seconda giornata del Mondiale in Qatar: nel Gruppo A si sfidano le due squadre vittoriose all'esordio. Alle 17 (19 locali) punti pesanti in palio per Olanda ed Ecuador, che nel primo turno hanno vinto entrambe 2-0 rispettivamente contro Senegal e Qatar. Gli Oranje di Louis Van Gaal hanno l'occasione di fare un passo decisivo verso la qualificazione agli ottavi di finale. In caso di vittoria l'Olanda staccherebbe aritmeticamente il pass per gli ottavi di finale (diverso discorso per l'Ecuador nonostante la vittoria all'esordio).