(Di domenica 20 novembre 2022) Avreste sempre voluto vedere undicon? Stava quasi per succedere... Almeno stando alle parole di3 è tra i più attesiin programma per i prossimi anni, ma prima di questo terzo capitolo,ha rivelato che avremmo potuto avere una sorta di speciale... Undicon il mercenario chiacchierone! I relativamente recenti annunci su3 hanno infiammato la fanbase, entusiasta di vedere tornare, oltre al personaggio interpretato da, anche il Wolverine di Hugh Jackman in questo terzodella saga ...

Movieplayer

... incluse alcune gemme meno conosciute per scovare anche storie imperdibili che nondi ... Guarda su Netflix Love, Death + Robots Sviluppata dal regista diTim Miller, Love, Death + ...Parlando di Suda 51 ,che abbiamo rischiato di avere un videogioco difatto da lui La storia è incredibile e la trovate qui. I produttori diinvece , in un giro meta - ... Deadpool, sapevate che Ryan Reynolds aveva scritto un film di Natale con protagonista l'eroe Marvel Ryan Reynolds è ossessionato da Taylor Swift, ma la pop star sarà davvero in Deadpool 3 come dicono le teorie dei fanNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...