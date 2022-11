‘Il mio vicino Adolf’ | clip in esclusiva

Leggi su funweek

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Arriva al cinema giovedì 3 novembre Il mioAdolf, diretto da Leon Prudovsky e nelle sale italiane con I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection. Nella pellicola, i protagonisti David Hayman (Polski) e l’iconico Udo Kier (Herzog) si danno battaglia tra cespugli di rose, steccati, avvincenti partite a scacchi e una buona dose di vodka, mettendo in scena una serie di esilaranti sketch sul tema del cattivo vicinato. Dietro ad accesi battibecchi e divertenti tentativi per smascherare un Hitler redivivo e fuggito dall’altra parte del mondo, il nuovo dramedy diretto da Leon Prudovsky nasconde temi importanti, come il pregiudizio e le ferite di un passato doloroso mai dimenticato. Colombia, maggio 1960. Il Signor Polsky, un solitario e scontroso sopravvissuto all’Olocausto, vive nella sua remota abitazione nella campagna colombiana. ...