Orrore nel X Municipio | massacra di botte e uccide un’anziana | badante condannata a 24 anni di carcere

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Dopo sei ore di Camera di consiglio, la Terza Corte d’Assise di Roma, ha pronunciato sentenza di condanna a 24diper Lyubov Tkachuk la cinquantenne ucraina accusata dell’omicidio di Maria Luisa Lombardi. L’81enne invalida, residente a l’Infernetto a Ostia, è morta nel giugno del 2020 al San Camillo dove vi era stata trasportata il 7 maggio. Le indagini dei Carabinieri Le indagini dei Carabinieri hanno portato alla luce le cause della morte dell’anziana: laucraina l’avrebbe riempita di, almeno una ventina di gomitate al volto e al torace. La sua unica difesa fu: “ è caduta”. Una giustificazione che, evidentemente, non ha retto, non solo a causa di lesioni non compatibili con la caduta accidentale, ma anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza che hanno incastrato la ...

... l'organizzazione fondata1989 dal Nobel per la pace Sakharov e altri dissidenti sovietici per documentare l'dei Gulag venne "liquidata"dicembre 2021 dalla Corte Suprema tra le ......cielo e bosco cuciti da fili di spari " il sangue sulla tempia di chi cade, rievocato nell'ipnotica musica della Canzone nera, distraente dall': "sarà rossetto " "Qui non è successo nulla"...Dopo sei ore di Camera di consiglio, la Terza Corte d’Assise di Roma, ha pronunciato sentenza di condanna a 24 anni di carcere per Lyubov Tkachuk la cinquantenne ucraina accusata dell’omicidio di Mari ...Il Comitato di Oslo premia tre organizzazioni che non faranno piacere al presidente russo, 70enne proprio oggi. In Russia la ong Memorial, fondata dal Nobel Sacharov alla fine degli anni '80 per docum ...