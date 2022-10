American Horror Story | New York City | un nuovo teaser trailer confonde ancora di più i fan

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Spunta in rete uncripticodi: Newche alimentadi più la curiosità verso l'undicesima stagione della serie. Finalmente abbiamo un primodedicato ad: New, anche se non è quello che tutti si aspettavano. Ilè stato rilasciato giovedì da FX, e invece di saziare la curiosità del fandom non ha fatto altro che alimentarla con nuovi punti interrogativi. Non contenendo alcuna immagine o dettaglio diretto diil video promette ...

FX ha rilasciato il primo trailer teaser diStory: New York City , permettendoci così di dare un primo sguardo all'undicesima stagione della celebre antologica dell'orrore che sarà da tanta ma davvero tanta pelle. Dalla clip che ...Finalmente abbiamo un primo teaser trailer dedicato adStory: New York City , anche se non è quello che tutti si aspettavano. Il teaser è stato rilasciato giovedì da FX, e invece di saziare la curiosità del fandom non ha fatto altro che ...Dopo le immagini promozionali, FX ha pubblicato il primo teaser trailer di American Horror Story: New York City ...Spunta in rete un nuovo criptico teaser trailer di American Horror Story: New York City che alimenta ancora di più la curiosità verso l'undicesima stagione della serie. Finalmente abbiamo un primo tea ...