Italia-Giappone oggi volley femminile, orario e tv Mondiali: programma, canale in chiaro, streaming (Di mercoledì 5 ottobre 2022) oggi mercoledì 5 ottobre (ore 14.15) si gioca Italia-Giappone, match valido per la seconda fase a gironi dei Mondiali 2022 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Rotterdam (Paesi Bassi) dopo aver perso al tie-break contro il Brasile nella giornata di ieri. La nostra Nazionale è incappata nella prima sconfitta di questa rassegna iridata dopo le cinque vittorie infilate nella prima fase ed è chiamata ad alzare prontamente la testa. Il Giappone ha invece battuto il Belgio, le due squadre sono a pari vittorie insieme al Brasile: si tratta di uno scontro diretto fondamentale in ottica qualificazione ai quarti di finale. Paola Egonu ha segnato 37 punti contro il Brasile, ma è chiamata a contenere il numero di errori. C’è bisogno di un miglioramento da parte ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 ottobre 2022)mercoledì 5 ottobre (ore 14.15) si gioca, match valido per la seconda fase a gironi dei2022 di. Le azzurre scenderanno in campo a Rotterdam (Paesi Bassi) dopo aver perso al tie-break contro il Brasile nella giornata di ieri. La nostra Nazionale è incappata nella prima sconfitta di questa rassegna iridata dopo le cinque vittorie infilate nella prima fase ed è chiamata ad alzare prontamente la testa. Ilha invece battuto il Belgio, le due squadre sono a pari vittorie insieme al Brasile: si tratta di uno scontro diretto fondamentale in ottica qualificazione ai quarti di finale. Paola Egonu ha segnato 37 punti contro il Brasile, ma è chiamata a contenere il numero di errori. C’è bisogno di un miglioramento da parte ...

