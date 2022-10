"Io non sono patriota". Lilli Gruber, sfida frontale alla Meloni | Video (Di martedì 4 ottobre 2022) "La sua vera dottrina è il nazionalismo". Ezio Mauro parla di Giorgia Meloni e a Otto e mezzo, su La7, lancia l'allarme: "Il linguaggio cambierà, perché il linguaggio affonda nella cultura di una destra radicale, la più estrema che c'è in Europa e diversa da quella repubblicana che abbiamo vissuto fino a ora. Questa è una destra che viene da fuori dall'arco costituzionale, perché è nata dopo". L'ex direttore di Repubblica viene interrotto da Stefano Zurlo: "Per la Meloni la difesa dell'interesse nazionale non è contro qualcuno, ma per la nostra difesa. Tu non vai contro l'Europa, difendi l'Italia dentro l'Europa. Questo è il passaggio da una destra radicale a una moderna, è una forma di patriottismo". "Ma cosa vuole dire patriottico? - interviene Lilli Gruber - Siamo tutti patrioti? No, io ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) "La sua vera dottrina è il nazionalismo". Ezio Mauro parla di Giorgiae a Otto e mezzo, su La7, lancia l'rme: "Il linguaggio cambierà, perché il linguaggio affonda nella cultura di una destra radicale, la più estrema che c'è in Europa e diversa da quella repubblicana che abbiamo vissuto fino a ora. Questa è una destra che viene da fuori dall'arco costituzionale, perché è nata dopo". L'ex direttore di Repubblica viene interrotto da Stefano Zurlo: "Per lala difesa dell'interesse nazionale non è contro qualcuno, ma per la nostra difesa. Tu non vai contro l'Europa, difendi l'Italia dentro l'Europa. Questo è il passaggio da una destra radicale a una moderna, è una forma di patriottismo". "Ma cosa vuole dire patriottico? - interviene- Siamo tutti patrioti? No, io ...

trash_italiano : Sotto TUTTI i post del #GFVIP ci sono solo critiche legate al caso Marco Bellavia. Impossibile continuare il gioco… - GuidoDeMartini : ?? A PROPOSITO DI COVID ?? ???? QUINDI, oggi in Sardegna ci sono ZERO posti occupati in terapia intensiva e non succed… - santegidionews : Le morti in mare non sono storia del passato, ma dramma di oggi. Ricordare la strage di #Lampedusa è l'impegno a so… - AlfonsoFuggetta : RT @suxsonica: @EmilianoVerga @AlfonsoFuggetta @Cefriel Il lavoro di valore non è stato mio: 10 anni di risultati concreti sono facili da c… - saletthacarlo : RT @it_Khamenei: La questione non è il velo in Iran. Tante donne iraniane che non hanno l’Hijab (il velo) completo, sono serie sostenitrici… -