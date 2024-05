Ginnastica artistica - quale Italia alle Olimpiadi? Tra l’infortunio di D’Amat - il quintetto europeo e lo scenario Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) Mancano meno di tre mesidi Parigi 2024, dove l’vorrà essere grande protagonista nella. La squadra femminile si presenterà con grandi ambizioni: dopo il quarto posto di Tokyo 2020 e il bronzo sfumato di un soffio agli ultimi Mondiali, le ragazze del DT Enrico Casella hanno tutte le carte in regola per lottare per un posto sul podio in quella che è a tutti gli effetti la gara di maggior rilievo tecnico, ovvero quella che misura la caratura agonistica dell’intero movimento ginnico di una Nazione. Ma quali saranno le cinque Fate che indosseranno il body azzurro nella capitale francese? Per rispondere alla domanda bisognerà inevitabilmente attendere il referto riguardo aldi Asiao, che si è toccata il ginocchio ...