Israele minaccia presidente federcalcio Palestina | Se continua così - lo mandiamo in prigione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) “Lavoreremo per contrastare il suo piano, see non si fermerà, allora lo manderemo in”. Il ministro degli esteri di, Yisrael Katz, hato di voler mandare inildelladella, Jibril Rajoub, se questi continuerà a chiedere sanzioni per gli israeliani alla Fifa. Le eventuali sanzioni da imporre aper quanto riguarda il mondo del calcio, con l’accusa di “gravi violazioni dei diritti umani”, saranno discusse nel prossimo congresso Fifa del 17 maggio. SportFace.