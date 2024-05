Ryan Gosling odia le altezze - ma è caduto da circa 50 metri in The Fall Guy

Se avessi un euro per ogni volta che Ryan Gosling ha interpretato uno stuntman avrei due euro. Non è tanto, ma è comunque strano averne più di uno. E dopo il serioso Drive di Nicolas Winding Refn, Ryan Gosling torna nei panni proprio di uno stunt molto più bonaccione e senza propensione a menare ... Continua a leggere>>

Ryan Gosling ha dichiarato in un’intervista al Wall Street Journal Magazine che non sta più scegliendo ruoli troppo psicologicamente contorti per mantenere la sua salute mentale per il bene della sua famiglia. Il candidato all’Oscar ha due figli con la compagna e collega attrice Eva Mendes. I ... Continua a leggere>>