La luna di miele di Meloni durerà solo tre mesi (Di domenica 2 ottobre 2022) I mercati le hanno accordato una temporanea apertura di credito: merito della sua sobrietà, dell'eredità di Draghi e del tesoretto da 10 miliardi da usare entro fine anno. Il 2023 tuttavia sarà terribile: ecco una lista - non definitiva - delle nubi in arrivo Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 ottobre 2022) I mercati le hanno accordato una temporanea apertura di credito: merito della sua sobrietà, dell'eredità di Draghi e del tesoretto da 10 miliardi da usare entro fine anno. Il 2023 tuttavia sarà terribile: ecco una lista - non definitiva - delle nubi in arrivo

4CTMY4G3 : RT @LittleLouFreaks: Harry e Louis entrambi spariti in luna di miele - arystylinson__ : RT @LittleLouFreaks: Harry e Louis entrambi spariti in luna di miele - Avdore4 : RT @LittleLouFreaks: Harry e Louis entrambi spariti in luna di miele - littl3fre4k : RT @LittleLouFreaks: Harry e Louis entrambi spariti in luna di miele - mariamacina : RT @peraltro: Già solo la notizia di un segretario dimissionario che spiega ai militanti come verrà rifondato il partito fa un effetto da t… -