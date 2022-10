Inter-Roma 1-2, Dybala-Smalling e rimonta giallorossa (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – La Roma vince 2-1 in rimonta sul campo dell’Inter nel match valido per l’ottava giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai giallorossi di salire a 16 punti. I nerazzurri, in crisi di risultati, incassano il quarto k.o. nel torneo e sono fermi a quota 12. La squadra di Inzaghi passa in vantaggio con Dimarco (30?), i giallorossi di Mourinho ribaltano il risultato con Dybala (39?) e Smalling (75?). LA PARTITA – L’Inter va al tappeto nella gara cominciata con atteggiamento aggressivo. I padroni di casa sbloccano il risultato all’11’ con Dzeko, a segno di destro. Il gol dell’ex, però, viene annullato per fuorigioco dopo l’Intervento del Var. La Roma è attenta e concede poco: la formazione di Mourinho rischia al 22? quando ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Lavince 2-1 insul campo dell’nel match valido per l’ottava giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai giallorossi di salire a 16 punti. I nerazzurri, in crisi di risultati, incassano il quarto k.o. nel torneo e sono fermi a quota 12. La squadra di Inzaghi passa in vantaggio con Dimarco (30?), i giallorossi di Mourinho ribaltano il risultato con(39?) e(75?). LA PARTITA – L’va al tappeto nella gara cominciata con atteggiamento aggressivo. I padroni di casa sbloccano il risultato all’11’ con Dzeko, a segno di destro. Il gol dell’ex, però, viene annullato per fuorigioco dopo l’vento del Var. Laè attenta e concede poco: la formazione di Mourinho rischia al 22? quando ...

GoalItalia : Mostrare a San Siro il numero 21: il suo ?? Sembrava dover approdare all'Inter. Segna per la Roma ?? - AliprandiJacopo : Assist contro la Juventus. Gol contro l’Inter. Un messaggio al suo passato e a chi non ha creduto in lui.… - OfficialASRoma : ?? Sarà la sfida numero 211 contro l'Inter ?? - vivoperlinter : Inter-Roma, Inzaghi: la sconfitta brucia. Il tecnico dice tutto sul momento della squadra - forzaroma : Inter-Roma, #Mourinho e la festa negli spogliatoi con i suoi giocatori #ASRoma #InterRoma -