All Happy Mornings, il film sull’amore bisessuale in Iran dove è riconosciuta sola la famiglia ‘standard’ (Di sabato 1 ottobre 2022) Anche nel ventunesimo secolo, in Iran essere omosessuali può essere estremamente pericoloso. L’omosessualità, in epoca moderna, è da sempre illegale all’interno del Paese, seppur nel periodo dello Scià è state in parte accettata da parte della società. A partire dalla Rivoluzione Iraniana del 1979 l’omosessualità è diventata di nuovo punibile anche con la pena di morte, ispIrandosi alle leggi che il codice penale Iraniano aveva ai tempi della Dinastia Qajar del 1914. Quando non è prevista la pena di morte per omosessualità, la pena può essere commutata con la reclusione o la fustigazione. Tutte le persone omosessuali e lesbiche in Iran non godono di alcun tipo di riconoscimento e tutela da parte del governo, con l’unica eccezione delle persone transgender che hanno ottenuto il diritto di cambiare ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 1 ottobre 2022) Anche nel ventunesimo secolo, inessere omosessuali può essere estremamente pericoloso. L’omosessualità, in epoca moderna, è da sempre illegale all’interno del Paese, seppur nel periodo dello Scià è state in parte accettata da parte della società. A partire dalla Rivoluzioneiana del 1979 l’omosessualità è diventata di nuovo punibile anche con la pena di morte, ispdosi alle leggi che il codice penaleiano aveva ai tempi della Dinastia Qajar del 1914. Quando non è prevista la pena di morte per omosessualità, la pena può essere commutata con la reclusione o la fustigazione. Tutte le persone omosessuali e lesbiche innon godono di alcun tipo di riconoscimento e tutela da parte del governo, con l’unica eccezione delle persone transgender che hanno ottenuto il diritto di cambiare ...

kashii151 : Le mie figlie, che di solito vivono a Tokyo, sono tornate a casa. Era per festeggiare il compleanno della mia seco… - Stasera_in_TV : CIELO: (23:15) All Happy Mornings - Bisessualita' e amore (Documentario) #StaseraInTV 01/10/2022 #SecondaSerata @CieloTV - _PuntoZip_ : ALL HAPPY MORNINGS – BISESSUALITA’ E AMORE, in prima visione assoluta stasera su CIELO - DSharma29412557 : Happy navratra to all. Jai Mata ki - MarioBa14861422 : RT @AlteaFerrari: Buongiorno A TUTTI?? Happy day Y'ALL?? ???? -