"Aiuti Ter": nuovo bonus di 150 euro a novembre. Chi ne ha diritto (Di mercoledì 28 settembre 2022) In attesa che il nuovo governo si possa insediare, l'esecutivo guidato da Mario Draghi ha approvato un altro bonus del valore di 150 euro inserito all'interno del Decreto Aiuti Ter, volto ad aiutare le famiglie a sostenere l'aumento dei prezzi che riguarda praticamente tutti i settori. A beneficiarne saranno i percettori del reddito di cittadinanza, i lavoratori dipendenti e i pensionati. Si tratta di un incentivo una tantum, esentasse e che verrà erogato in automatico a chi ne ha diritto, senza che ci sia la necessità di presentare alcuna domanda. Per quanto riguarda i pensionati, è necessario esser residenti in Italia ed essere titolari di qualsiasi tipo di pensione (diretta o indiretta) a carico di ogni forma previdenziale obbligatoria. In questa categoria rientrano le persone che ricevono pensione ...

