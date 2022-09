Migliorano le condizioni di Drew McIntyre: Ecco come sta (Di martedì 27 settembre 2022) come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, per il main eventer di Clash at the Castle Drew McIntyre non è stato un weekend felicissimo. E’ stato vittima di un’intossicazione alimentare ed non ha partecipato agli ultimi live shows. A detta di Meltzer le sue condizioni stanno pian piano migliorando. Il recupero Attualmente non si sa ancora se Drew sia al 100% oppure no, la cosa certa è che è tornato ad allenarsi in palestra in vista del suo impegno ad Extreme Rules contro Karrion Kross. Leggi su zonawrestling (Di martedì 27 settembre 2022)vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, per il main eventer di Clash at the Castlenon è stato un weekend felicissimo. E’ stato vittima di un’intossicazione alimentare ed non ha partecipato agli ultimi live shows. A detta di Meltzer le suestanno pian piano migliorando. Il recupero Attualmente non si sa ancora sesia al 100% oppure no, la cosa certa è che è tornato ad allenarsi in palestra in vista del suo impegno ad Extreme Rules contro Karrion Kross.

