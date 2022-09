Un anno dentro al Fuori!, leggendaria rivista del movimento di liberazione omosessuale (Di lunedì 26 settembre 2022) Quella dell’edizione/riedizione/re-made della straordinaria rivista (del) Fuori!, il Fronte Unitario omosessuale Rivoluzionario Italiano, è stata e continua a essere – dobbiamo dirlo – una grande avventura. Ma mica ce l’immaginavamo così. Con il dinamicissimo duo curatoriale Francesco Urbano Ragazzi ci siamo conosciuti come spesso succede per caso e, molto rapidamente, abbiamo capito che una delle traiettorie che ci univano era proprio questa: loro/lui (il duo è un’identità unica) erano stati autori di una mostra a Venezia anni prima che ruotava intorno alla storia della comunità gay della città, la quale – chiamata a intervenire con oggetti e memorabilia – spesso si era presentata con numeri di Fuori, e da lì ne avevano scoperto l’eccezionale qualità, e l’enorme valore affettivo che ancora la circondava. Io ero incappato in questa ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 settembre 2022) Quella dell’edizione/riedizione/re-made della straordinaria(del), il Fronte UnitarioRivoluzionario Italiano, è stata e continua a essere – dobbiamo dirlo – una grande avventura. Ma mica ce l’immaginavamo così. Con il dinamicissimo duo curatoriale Francesco Urbano Ragazzi ci siamo conosciuti come spesso succede per caso e, molto rapidamente, abbiamo capito che una delle traiettorie che ci univano era proprio questa: loro/lui (il duo è un’identità unica) erano stati autori di una mostra a Venezia anni prima che ruotava intorno alla storia della comunità gay della città, la quale – chiamata a intervenire con oggetti e memorabilia – spesso si era presentata con numeri di Fuori, e da lì ne avevano scoperto l’eccezionale qualità, e l’enorme valore affettivo che ancora la circondava. Io ero incappato in questa ...

