Deschamps: «Giroud? Ha molti alleati nel gruppo, ma non coinvolgerò i giocatori nelle convocazioni» (Di sabato 24 settembre 2022) Alla vigilia di Danimarca-Francia, il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha parlato in conferenza stampa. «Non faremo una grande sessione di allenamento, sarà piuttosto leggera. Alcuni giocatori hanno bisogno di recuperare. Ousmane ha accusato un disagio al polpaccio e si allenerà separatamente. Vedremo dopo la sessione. Farò modifiche ma non deciderò stasera. Aspetterò le considerazioni dei medici e le sensazioni dei giocatori. Ci saranno cambiamenti ma non vi dico quanti». C’è molto fermento attorno a Giroud e alcuni suoi compagni di squadra, come Varane e Mbappé, gli hanno dato il loro sostegno. Ciò conterà nella scelta? «Olivier ha un grande supporto… Tanto meglio, se lo merita. In seguito non coinvolgerò mai i giocatori nelle ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022) Alla vigilia di Danimarca-Francia, il commissario tecnico della Francia, Didier, ha parlato in conferenza stampa. «Non faremo una grande sessione di allenamento, sarà piuttosto leggera. Alcunihanno bisogno di recuperare. Ousmane ha accusato un disagio al polpaccio e si allenerà separatamente. Vedremo dopo la sessione. Farò modifiche ma non deciderò stasera. Aspetterò le considerazioni dei medici e le sensazioni dei. Ci saranno cambiamenti ma non vi dico quanti». C’è molto fermento attorno ae alcuni suoi compagni di squadra, come Varane e Mbappé, gli hanno dato il loro sostegno. Ciò conterà nella scelta? «Olivier ha un grande supporto… Tanto meglio, se lo merita. In seguito nonmai i...

