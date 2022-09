Russia, proteste contro la mobilitazione: “Mosca arruola chi manifesta”. Il Cremlino: “Non è illegale” (Di giovedì 22 settembre 2022) arruolare chi partecipa alle proteste contro la guerra in Ucraina “non è contro la legge”. Lo ha dichiarato il Cremlino, dopo le accuse delle ultime ore. Secondo alcuni siti, tra cui l’edizione russa della Bbc, ai manifestanti arrestati verrebbe infatti recapitato l’ordine di leva direttamente all’interno della stazione di polizia. Dopo l’annuncio della mobilitazione “parziale” fatto ieri da Vladimir Putin, sono stati quasi 1.400 i manifestanti arrestati nel corso di proteste contro la guerra in 38 città diverse. La procura di Mosca ha avvisato che chi organizza o prende parte a proteste rischia fino a 15 anni di carcere. Il pugno duro delle autorità non avrebbe impedito azioni anche ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 settembre 2022)re chi partecipa allela guerra in Ucraina “non èla legge”. Lo ha dichiarato il, dopo le accuse delle ultime ore. Secondo alcuni siti, tra cui l’edizione russa della Bbc, ainti arrestati verrebbe infatti recapitato l’ordine di leva direttamente all’interno della stazione di polizia. Dopo l’annuncio della“parziale” fatto ieri da Vladimir Putin, sono stati quasi 1.400 inti arrestati nel corso dila guerra in 38 città diverse. La procura diha avvisato che chi organizza o prende parte arischia fino a 15 anni di carcere. Il pugno duro delle autorità non avrebbe impedito azioni anche ...

