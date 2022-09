Uil | Panzarella Feneal | ' politica cambi rotta | valorizzi lavoro e riqualifichi futuro'

(Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Labitalia) - Prevenzione e messa in sicurezza del territorio,e sicurezza, qualità, lotta alle diseguaglianza, innovazione e sviluppo sostenibile. Sono questi i temi al centro del 18 congresso nazionale dellaUilm, la federazione degli edili, il cui leit motiv ruota intorno allo slogan 'Valorizzare il, riqualificare il'. A indicarli è il segretario generale della federazione, Vito, nella sua relazione in apertura del congresso a Pizzo Calabro, che chiede un decisoo dialla. “L'impegno profuso negli ultimi anni ha prodotto risultati molto soddisfacenti. Siamo un sindacato che cresce e a fare la differenza per ilsarà sempre più la prossimità e la qualità ...

'Per quanto riguarda il futuro della nostra organizzazione, la Feneal, come la, si riconosce - spiega- in una visione di sindacato postideologica, capace di coniugare valori quali ..."Per quanto riguarda il futuro della nostra organizzazione, la Feneal, come la, si riconosce - spiega- in una visione di sindacato postideologica, capace di coniugare valori quali ...Al via i lavori del XVIII Congresso Nazionale della FenealUil. L’appuntamento, che ha richiamato da oggi nella città calabrese di Pizzo Calabro circa 500 tra delegati e ospiti, si concluderà mercoledì ...I lavori si svolgeranno dal 19 al 21 prossimo. Sarà presente anche il segretario generale dell'organizzazione Bombardieri ...