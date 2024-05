Da Cutro a Gaza passando per Kiev | tornano a Salerno i Giovedì del Cinema dei Diritti Umani

(Di venerdì 3 maggio 2024) Parte il 9 maggio l’XI edizione de “Ideldei“, lo spin-off del Festival deldeidi Napoli che porta nel cuore diil dibattito suiunendo impegno sociale etografia. La rassegna di questa edizione 2024 mette al centro tre luoghi per altrettanti dibattiti che pongono l’attenzione suiglobali e sul ruolo dell’Italia e dell’Europa in uno scacchiere complesso: il titolo “– L’Italia e l’Europa tra guerre e migrazioni” dice molto del programma di quest’anno. Tanti saranno i testimoni ed esperti che guideranno il pubblico attraverso tre luoghi emblematici di ...

Alessio e la finta telefonata a Vannacci: "Classi separate anche per i vegani". La parodia della Poti Pictures - Cosa potrebbe replicare il generale Roberto Vannacci a uno come Alessio Boriosi, 19enne aretino, maturando con disabilità e aspirante star del cinema La risposta - ironica ... come la necessità di ... Continua a leggere>>

Vannacci: Meloni Solo Salvini ha avuto ottimi risultati riducendo gli sbarchi di migranti - Il generale plaude all’Australia: “ha risolto il problema dell’immigrazione clandestina nel 2013, democraticamente rispettando i diritti dell’uomo. Come Con accordi bilaterali con l’Indonesia e con ... Continua a leggere>>

Leonardo da Vinci, Universal annuncia il film sull'inventore diretto da Andrew Haigh - Il regista di Estranei Andrew Haigh è stato scelto per dirigere il nuovo lungometraggio sul celebre scienziato italiano. Continua a leggere>>