L' economia Usa crea 175 000 posti - disoccupazione al 3,9%

L' Istat ha diffuso oggi i dati complessivi riguardanti il 2023 per quello che riguarda il lavoro . La crescita registrata nell'anno è stata importante: +481 mila sono stati i posti di lavoro creati e per la prima volta dopo anni il numero dei disoccupati scende sotto quota due milioni. A crescere ... Continua a leggere>>

L'economia americana ha crea to in marzo 303.000 posti di lavoro, ben oltre le attese degli analisti che scommettevano su quota 214.000. Il tasso di disoccupazione è scesa al 3,8% dal 3,9% di febbraio. Continua a leggere>>

L'economia americana ha crea to in marzo 303.000 posti di lavoro, ben oltre le attese degli analisti che scommettevano su quota 214.000. Il tasso di disoccupazione è scesa al 3,8% dal 3,9% di febbraio. Continua a leggere>>

Occupazione Italia 2024, occupati e disoccupati marzo 2024 - Rispetto, invece, a marzo 2023 la disoccupazione è di -15,8 ... Potrebbe interessarvi anche scoprire la classifica 2024 sui migliori posti di lavoro in Italia. Se volete restare aggiornati è possibile ... Continua a leggere>>

A marzo altri 70 mila posti di lavoro creati, l’occupazione in Italia segna un nuovo record storico - Nel mese di marzo sono stati creati altri 70 mila posti di lavoro in Italia e l'occupazione segna un nuovo record storico. Continua a leggere>>

Eurostat, disoccupazione in calo nell’UE e in Italia - Secondo le ultime rilevazioni pubblicate da Eurostat, il tasso di disoccupazione nell’area euro si mantiene stabile al 6,5% per il mese di marzo, confermando i valori di febbraio e segnando un leggero ... Continua a leggere>>