Meghan Markle sta girando il suo show nella più grande fattoria di cannabis della California | scoppia lo scandalo - poi la mezza smentita

(Di venerdì 3 maggio 2024)smentisce. Il suo prossimo programma di cucina, giardinaggio e benessere non si svolgerà in unadove si coltiva. Proviamo a sintetizzare il telefono senza fili creatosi attorno al programma voluto e condotto dalla duchessa del Sussex e prodotto da Netflix. Si tratta di un programma che “celebrerà le gioiecucina, del giardinaggio, dell’intrattenimento e dell’amicizia”. Quando la notizia dello spettacolo è stata resa nota ufficialmente molti fan disperavano di poter finalmente dare un’occhiata all’internosua villa di Montecito, dove vivono il marito Harry e i principini Archie e Lilibet. Tuttavia, le speranze di ficcare il nasocasa del Duca eDuchessa sono state presto ...

Meghan markle, il nuovo show di cucina su Netflix girato in una piantagione di Cannabis: è polemica - Nuova polemica su Meghan markle. La moglie del principe Harry torna a far discutere tutti per la location scelta per il suo nuovo show di cucina su Netflix: secondo un'esclusiva del ... Continua a leggere>>

Meghan markle, polemica per il nuovo show di cucina su Netflix girato in una piantagione di Cannabis - Nuova polemica su Meghan markle. La moglie del principe Harry torna a far discutere tutti per la location scelta per il suo nuovo show di cucina su Netflix: secondo un'esclusiva del Daily Mail si ... Continua a leggere>>

Jeremy Clarkson: 'Non guiderò mai una Tesla, in garage ho 10 auto tutte col V8' - Jeremy Clarkson si è confidato con il tabloid Guardian soffermandosi sulle auto elettriche e il futuro: ecco le sue parole. Continua a leggere>>