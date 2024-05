Pronostico e quote Vanoli Cremona – AX Olimpia Milano - Serie A 05-05-2024

Dopo le imprese di Europa League e Coppa Italia l’Atalanta sulle ali dell’entusiasmo va a caccia di un altro successo in campionato per cercare di riprendersi un posto in zona Champions. Al Gewiss Stadium arriva oggi l’Empoli, assetato di punti che permettano di allontanarsi dalla zona ... Continua a leggere>>

All’Allianz Stadium di Torino va in scena Juventus-Milan, sfida fra le due grandi deluse del nostro campionato e utile oramai poco più che alle statistiche. Da un lato i bianconeri, che in settimana hanno strappato il pass per la finale di Coppa Italia, divenuta l’obiettivo principale della ... Continua a leggere>>