Parla il presunto figlio illegittimo di Carlo e Camilla | Più il re dimagrisce e più mi assomiglia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pubblicato il 3 Maggio, 2024 Dopo gli scandali di Harry culminati con la pubblicazione del libro “Spare”, le foto fake di Kate e il tumore di, un’altra tegola si abbatte sulla Royal Family e questa tegola si chiama Simon Charles Dorante-Day. Chi è costui? In teoria è un perfetto sconosciuto ma lui, un 54enne che vive in Australia, ormai da diversi anni sostiene di essere ildi ree della regina. La storia raccontata da Simon Charles Simon Charles in diverse interviste ha ricostruito la sua vita: ha detto che sua madre adottiva per anni ha lavorato al servizio della regina Elisabetta II e che, in punto di morte, gli ha rivelato la sua vera identità: sarebbe ildie ...