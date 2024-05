Sequestro dei beni russi - cosa dimostra il caso Ariston L’opinione di Pedrizzi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Il Consiglio europeo accoglie con favore i progressi compiuti in merito alle prospettive volte a destinare a beneficio dell’Ucraina le entrate straordinarie derivanti daibloccati e chiede la loro rapida adozione”. Si parla, cioè, di proventi finanziari “straordinari”, che matureranno sugli strumenti finanziari deie non si parla più come tempo fa di “capitali sequestrati”. Si ipotizzano poi che siano solo 3 miliardi annui di proventi e non più 191 miliardi di euro quelli sequestrati alla Banca Centrale russa e detenuti all’estero solo presso il deposito centrale belga Euroclear. Invece solo 5 mesi fa, il 26 ottobre 2023, lo stesso Consiglio aveva rilevato che “sono necessari progressi decisivi, in coordinamento con i partner, sulle modalità con cui le eventuali entrate straordinarie detenute da entità private ...