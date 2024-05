Economia di guerra? No guerra di economie

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il crollo della Russia in seguito alle sanzioni per l'invasione dell'Ucraina non c'è stato. Anzi, la Federazione segna una crescita maggiore rispetto all'Occidente. Ecco come le ultime dinamiche mondiali condizionano gli Stati europei e la vita dei suoi cittadini, Italia compresa. Ogni mattina un uomo a Winter Park si sveglia e sa che può fare benzina a 3,5 dollari al gallone (0,85 euro al litro), ogni mattina a Cecina, in provincia di Livorno, una donna si sveglia e sa che deve fare benzina a 1,87 euro al litro. Che siate americani o italiane la benzina vi serve; solo che per averla in Italia dovrete correre molto di più. La cosiddettadisi può spiegare anche così e rende palese perché l'America galoppa, l'Europa arranca e l'Italia, aggiogata al carro continentale, stenta e ha poche possibilità di far da sé.