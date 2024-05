DAZN | Napoli - Conte Rimane il Primo Obiettivo Si Continua a Trattare

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 3 maggio 2024) Secondoresta la prima scelta di De Laurentiis per la panchina del: “Si, suo arrivo non escluso”. Vive anche le piste Pioli, Gasperini e Italiano.: “Dialogo Aperto con, Ipotesi non Esclusa” Arrivano importanti aggiornamenti sulla ricerca del nuovo allenatore delper la stagione 2024-2025. Secondo quanto riportato dalla redazione mercato di, Antoniorimarrebbe la prima scelta del presidente De Laurentiis: “, si tratta ancora. Dialogo che prosegue eresta la prima scelta del. Il suo arrivo non è assolutamente da escludere”. Le Alternative Rimangono Vive Sebbene ...