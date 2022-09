Repubblica: il Napoli si è ispirato al Milan per la rivoluzione che lo ha rilanciato (Di domenica 18 settembre 2022) il Napoli si è ispirato al Milan. Lo scrive Repubblica ed è vero. “Sono loro stasera i migliori che abbiamo”, scrive così Repubblica per presentare Milan-Napoli: Di sicuro, per rilanciarsi il Napoli ha preso in qualche modo ispirazione dal metodo che Maldini e Massara hanno introdotto al Milan, lasciando andare quelli a cui scadeva il contratto e innestando piano piano giovani scovati prima della loro affermazione definitiva. Tra Leao e Kvaratshkhelia ci sono molte affinità. Somiglianze. Nessuno dei due allenatori, in conferenza, ha adottato il pianto preventivo per le assenze di Leao e Osimhen. Conclude Repubblica: Il lusso di non lamentarsi è l’ultima somiglianza. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) ilsi èal. Lo scriveed è vero. “Sono loro stasera i migliori che abbiamo”, scrive cosìper presentare: Di sicuro, per rilanciarsi ilha preso in qualche modo ispirazione dal metodo che Maldini e Massara hanno introdotto al, lasciando andare quelli a cui scadeva il contratto e innestando piano piano giovani scovati prima della loro affermazione definitiva. Tra Leao e Kvaratshkhelia ci sono molte affinità. Somiglianze. Nessuno dei due allenatori, in conferenza, ha adottato il pianto preventivo per le assenze di Leao e Osimhen. Conclude: Il lusso di non lamentarsi è l’ultima somiglianza. L'articolo ilsta.

