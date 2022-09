«In Italia sono stati i comunisti a prendere i soldi dalla Russia. E non hanno chiesto scusa» (Di giovedì 15 settembre 2022) Qualcuno, a sinistra, fa finta di avere la memoria corta. Per anni, in Italia, a beneficiare dei soldi russi sono stati i comunisti. Ma anche adesso gli esponenti di Pd e compagnia sposano la linea delle tre scimmiette: non parlo, non vedo, non sento. Nel contempo, però, aiutati dai giornali “amici”, gettano fango sugli avversari. Arrivano le reazioni del centrodestra. Da Fratelli d’Italia molti commenti durissimi. Fabio Rampelli sottolinea come sia «ormai accertato che il Pci prese i soldi dall’Unione Sovietica. E con esso tutta la sinistra confluita nel Pd. Rubli e forniture di carbone e petrolio da convertire in moneta che provenivano da una dittatura mostruosa e sanguinaria». Una dittatura «messa pochi mesi fa al bando da una risoluzione europea che il Pd si è ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 settembre 2022) Qualcuno, a sinistra, fa finta di avere la memoria corta. Per anni, in, a beneficiare deirussi. Ma anche adesso gli esponenti di Pd e compagnia sposano la linea delle tre scimmiette: non parlo, non vedo, non sento. Nel contempo, però, aiutati dai giornali “amici”, gettano fango sugli avversari. Arrivano le reazioni del centrodestra. Da Fratelli d’molti commenti durissimi. Fabio Rampelli sottolinea come sia «ormai accertato che il Pci prese idall’Unione Sovietica. E con esso tutta la sinistra confluita nel Pd. Rubli e forniture di carbone e petrolio da convertire in moneta che provenivano da una dittatura mostruosa e sanguinaria». Una dittatura «messa pochi mesi fa al bando da una risoluzione europea che il Pd si è ...

