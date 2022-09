MediasetTgcom24 : Terremoto, forte scossa di magnitudo 6.6 nel sud-ovest della Cina #Terremoto #Cina - sole24ore : ?? #Cina, #terremoto di magnitudo 6.6 nella provincia di #Sichuan - News24_it : Terremoto in Cina oggi, scossa di magnitudo 6,8: 21 morti - ledicoladelsud : Terremoto in Cina oggi, scossa di magnitudo 6,8: 21 morti - BenitoAtos : RT @ChiranAngelgela: Cina, Indonesia, Afghanistan, Argentina. Il #terremoto sta scuotendo la Terra. -

Undi magnitudo 6,8 ha scosso oggi la contea di Luding, nella provincia sudoccidentale del Sichuan, inalle 12,52 (ora di Pechino), secondo il China Earthquake Networks Center (CENC). L'...Fortein, scossa di magnitudo 6.6 nel Sichuan, ci sono frane, morti e feriti Fortein, scossa di magnitudo 6.6 nel Sichuan, ci sono morti, feriti e frane. Dati Usgs L'Istututo ...Un terremoto di magnitudo 6,8 ha scosso oggi la contea di Luding, nella provincia sudoccidentale del Sichuan, in Cina alle 12,52 (ora di Pechino), secondo il China Earthquake Networks Center (CENC). S ...(Adnkronos) – Ancora lockdown per Chengdu. In questa città della Cina sudoccidentale con 21 milioni di abitanti le restrizioni imposte in nome della strategica ‘Zero Covid’ andranno avanti almeno fino ...