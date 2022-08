Ruberti | lite notturna del capo di gabinetto di Gualtieri | ' Inginocchiati o ti sparo' De Angelis ritira la candidatura dalle liste Pd

(Di venerdì 19 agosto 2022) 'Io li ammazzo... devono venire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto... a me non me dicono 'io me te compro'' .di, ildidi, sindaco di Roma ...

borghi_claudio : Dietro ogni incompetente c'è un... c'è un... definite voi. Il video della lite notturna di Ruberti, il capo di ga… - Giorgiolaporta : “Inginocchiati o ti sparo”Davvero questo signor #Ruberti è il Capo di gabinetto di #Gualtieri, Sindaco di #Roma e… - ilfoglio_it : 'Non se devono permette de dimme ‘me te compro’. Io li sparo, li ammazzo'. La lite notturna di Ruberti, il capo di… - mayabug2 : Bell' ambientino ??. Il video della lite notturna di Ruberti, il capo di gabinetto di Gualtieri: 'Inginocchiati o t… - Anna50732053 : RT @borghi_claudio: Dietro ogni incompetente c'è un... c'è un... definite voi. Il video della lite notturna di Ruberti, il capo di gabine… -

'Io li ammazzo... devono venire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto... a me non me dicono 'io me te compro'' .notturna di, il capo di gabinetto di Gualtieri , sindaco di Roma : è quanto sarebbe accaduto a Frosinone , secondo quanto riporta Il foglio , giornale che fa riferimento a un video in ...Unaviolenta a Frosinone, con urla e minacce, ha visto come protagonista Albino, capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Io li ammazzo... Devono venire a chiede scusa per ...