Ritorno in classe, allarme per il rialzo dei prezzi. Un docente: "La stima della spesa è di 300/400 euro a bambino, esclusi i libri"

Non solo il caro bollette e delle materie prime, a questi aumenti si aggiunge anche quello del materiale scolastico. "Quest'anno le famiglie spenderanno il 10% in più rispetto all'anno scorso". L'articolo .

