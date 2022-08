Mark Hoppus dei Blink-182 | “Dopo la diagnosi di cancro ho pensato al suicidio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 agosto 2022)nei mesi scorsi ha fatto sapere di essere guarito dal. Quel che è successo prima, però, è stato un calvario difficile da gestire per il cantante dei-182, che nei giorni più bui ha pensto anche al. “Ero nel nostro soggiorno a piangere e a dire a mia moglie che non ce l’avrei fatta – ha raccontato a People – lei allora mi chiese: cosa stai pensando di fare, ucciderti? Ed era proprio a quello che stavo pensando”. Ladiaveva gettato il musicista in una profonda depressione, dalla quale è venuto fuori anche grazie alla consorte Skye Everly: “Mia moglie è stata fantastica sin dal primo giorno” spiega.ricorda i giorni delle terapie: “La chemioterapia è stata brutale. Non avevo energia e me ne stavo ...