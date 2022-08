Issey Miyake ha dedicato molto tempo anche al design degli orologi

(Di venerdì 19 agosto 2022) Molti dei contributi dial mondo della moda sono talmente iconici da essere diventati sinonimo dello stessoer. Nel giorno in cui il suo studio ha annunciato la morte di, alcuni giornali hanno titolato: «Lo stilista che ha creato il dolcevita di Steve Jobs». Una fetta sempre più ampia di fan dell'abbigliamento maschile appena sente il nome dinon pensa immediatamente ai pantaloni, alle giacche e alle camicie plissettate. Un aspetto potenzialmente poco considerato, ma altrettanto affascinante, dell'eredità dello stilista è, infatti, rappresentato dal suo notevole impegno creativo nel settore. Non si tratta solo del fatto che i segnaa cui ha lavorato sono originali, divertenti, rivoluzionari e ...

justcallmepit : Visto questo completo di issey miyake che onestamente sto considerando di spendere un mio stipendio - modiamo : - MatsueMisako : RT @ItalyinJPN: Addio al “sarto del vento” Issey Miyake, uno dei più celebri stilisti ????, molto noto anche in ????. Il suo stile inconfondibi… - zazoomblog : Addio Issey Miyake maestro del minimalismo e della creatività - #Addio #Issey #Miyake #maestro - boonyz : RT @ItalyinJPN: Addio al “sarto del vento” Issey Miyake, uno dei più celebri stilisti ????, molto noto anche in ????. Il suo stile inconfondibi… -

Al contrario del connazionale, uno degli stilisti più importanti del Novecento, morto lo scorso 5 agosto, Mori non cercò di impiegare materiali o tecnologie nuove: si fece invece ...Gli inizi per il cinema vedi anche Moda, morto: a 84 anni ci lascia il "sarto del vento" Nata l'8 gennaio 1926 in una zona rurale del Giappone occidentale, Hanae studia Letteratura alla ...Gli innovativi ed eleganti segnatempo del compianto stilista contengono tutti i tratti della sua visione futuristica ...stilista giapponese Hanae Mori, conosciuto come "signora farfallaPer i suoi motivi a farfalla e per essere diventata la prima persona giapponese a ...