Monaco | campionati europei | Tamberi oro nel salto in alto | bis dell’Olimpiade di Tokio

Il momento del riscatto è arrivato anche per Gianmarco Tamberi : un fantastico Gimbo è medaglia d'oro nel salto in alto aieuropei didi Baviera su una pista bagnata dalla pioggia. Un successo che sembra completare un cerchio: Tamberi e Jacobs, le stelle delle Olimpiadi di Tokyo , che dopo una stagione ...Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto con 2,30 metri aieuropei didi Baviera. Per l'azzurro, si tratta del secondo oro continentale dopo quello vinto ad ...L’azzurro si è laureato campione d’Europa nel salto in alto grazie a uno stacco di 2,30 metri. Ha superato la misura vincente al primo tentativo ed è andato a festeggiare con la futura moglie, mostran ...Strepitosa vittoria in rimonta per 2-1 (16-21, 21-16, 15-12) sulle tedesche Ittlinger/Schneider che proietta la coppia azzurra nell'elite continentale ...