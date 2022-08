Porsche 911 - 50 anni di Carrera per la RS - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Nella primavera del 1972 prendeva il via lo sviluppo di una nuova versione high performance della911, la 2.7RS, svelata pochi mesi dopo al Salone di Parigi. Di fatto una leggenda nella leggenda, la RS (RennSport) è forse la più iconica delle 911, con i suoi passaruota allargati, lo spoiler posteriore a coda d'anatra e le belle grafiche sulla fiancata, messe in risalto da alcune azzeccate colorazioni. Del resto, parliamo di un modello che ha dato il via a una lunga serie di stradali "da corsa" della famiglia 911, di cui la nuova GT3 RS della serie 992, con il suo flat six aspirato da 525 CV, rappresenta oggi la sua evoluzione moderna. E proprio per celebrare i suoi primi 50, nonché il debutto della nuova generazione, ilMuseum di Stoccarda le dedicherà una mostra temporanea a partire dal 20 ...