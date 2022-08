PALIO DI SIENA, STRAVINCE IL LEOCORNO: TITTIA FA POKER SENZA RIVALI (Di mercoledì 17 agosto 2022) C’è un fuoriclasse in Piazza del Campo e tutto quel che tocca diventa oro: Giovanni Atzeni detto Titta è più che mai il fantino del destino, quello che ha trionfato anche nel PALIO dell’Assunta 2022, posticipato di un giorno a causa della pioggia caduta nella giornata di martedì e che a dispetto delle attese è stato assai più veloce e tranquillo di quanto ci si sarebbe potuto aspettare. Un PALIO che ancor prima delle 19 aveva già emesso il suo verdetto: la contrada del LEOCORNO, che attendeva una vittoria da 15 anni, ha saziato la sua sete di successo grazie al perfetto spunto iniziale di Violenta da Clodia, la cavalla toccata in sorte durante la tratta dello scorso 13 agosto, considerata (a ragione) una delle grandi favorite per la carriera dell’Assunta. La sua superiorità è stata disarmante: ottima in partenza, già alla prima curva ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 17 agosto 2022) C’è un fuoriclasse in Piazza del Campo e tutto quel che tocca diventa oro: Giovanni Atzeni detto Titta è più che mai il fantino del destino, quello che ha trionfato anche neldell’Assunta 2022, posticipato di un giorno a causa della pioggia caduta nella giornata di martedì e che a dispetto delle attese è stato assai più veloce e tranquillo di quanto ci si sarebbe potuto aspettare. Unche ancor prima delle 19 aveva già emesso il suo verdetto: la contrada del, che attendeva una vittoria da 15 anni, ha saziato la sua sete di successo grazie al perfetto spunto iniziale di Violenta da Clodia, la cavalla toccata in sorte durante la tratta dello scorso 13 agosto, considerata (a ragione) una delle grandi favorite per la carriera dell’Assunta. La sua superiorità è stata disarmante: ottima in partenza, già alla prima curva ...

borghi_claudio : Dopo la benedizione del cavallo ora a Siena inizia il grande vuoto che porta al Palio. Un tempo che per i contradai… - fattoquotidiano : Le polemiche per l’arrivo a Siena di Enrico Letta e Matteo Salvini sono state sopite direttamente da Giove Pluvio - fattoquotidiano : 'Anche a voi sembra che il Palio di Siena sia un’allegoria perfetta della politica italiana?' - bizcommunityit : Palio di Siena al Leocorno. E per Tittìa è la quarta vittoria consecutiva! - sardanews : Palio di Siena, vince la contrada del Leocorno - Sardegna -