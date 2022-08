Nba | il calendario della stagione | opening night | le partite di Natale e le date da appuntarsi

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tutto chiaro, ora. Reso noto ilNBA per la2022 - 23 . Tutto quello che c'è da sapere: la prima notte di, quelle di, lo stop per le elezioni…— ...

Tutto chiaro, ora. Reso noto ilper la stagione 2022 - 23 . Tutto quello che c'è da sapere: la prima notte di partite, quelle di Natale, lo stop per le elezioni… Opening night Il 18 ottobre sarà il giorno ...Doncic e non solo: le partite di Natale In attesa di avere nei prossimi giorni la comunicazione ufficiale dele di tutti gli appuntamenti più importanti della regular season, ...La presentazione del calendario NBA, che spezza almeno in parte la monotonia di una lunga offseason, è diventato negli anni un appuntamento sempre più atteso. I team social delle 30 squadre si sfidano ...Apre la regular season Golden State-Lakers. Per la prima volta non si giocherà nell'election day. Knicks-Philly a Natale ...