Meteo, Italia spaccata tra caldo africano e temporali: cambia tutto (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nel corso di questa giornata di mercoledì avremo la penisola Italiana divisa in due dal Meteo: scopriamo cosa sta succedendo. I prossimi giorni vedranno un'Italia divisa dal punto di vista meterologico. Infatti sul Paese avremo sia il caldo africano che piogge e temporali che continueranno a bagnare diverse regioni: tutte le previsioni. I prossimi giorni L'articolo proviene da Inews24.it.

