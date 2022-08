Inter, Casadei è pronto per l’avventura con il Chelsea: “Sono molto emozionato” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il centrocampista dell’Inter, Cesare Casadei, sta per trasferirsi ufficialmente al Chelsea per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Il giocatore classe 2003 è arrivato quest’oggi in Inghilterra e nella giornata di domani effettuerà le visite mediche di rito per poi apporre la sua firma sul contratto che lo legherà ai Blues. Al momento della partenza per Londra Casadei si è detto pronto per iniziare questa nuova avventura: “Sono molto emozionato. Prontissimo per cominciare. Se mi aspettavo il Chelsea? Io Sono sempre pronto”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il centrocampista dell’, Cesare, sta per trasferirsi ufficialmente alper una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Il giocatore classe 2003 è arrivato quest’oggi in Inghilterra e nella giornata di domani effettuerà le visite mediche di rito per poi apporre la sua firma sul contratto che lo legherà ai Blues. Al momento della partenza per Londrasi è dettoper iniziare questa nuova avventura: “. Prontissimo per cominciare. Se mi aspettavo il? Iosempre”. SportFace.

