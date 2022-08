Il virologo Crisanti si candida con il Pd perché, dice, c’è bisogno di tecnici (Di mercoledì 17 agosto 2022) «Sono sempre stato di sinistra», spiega il virologo Andrea Crisanti a Repubblica. «Sono iscritto al circolo Pd di Londra da sei anni, sono stato nella Fgci dai tempi di Berlinguer». E la candidatura nasce da un confronto «con il Pd durato tre settimane», al termine delle quali è arrivata la proposta, che ha accettato per due ragioni. «È giusto che un tecnico venga legittimato dai voti», spiega. E poi perché «ritengo che l’Italia abbia bisogno del contributo di chi crede nella sanità pubblica». La notizia della candidatura non ha mancato di sollevare polemiche e contestazioni. Soprattutto da parte della Lega di Bergamo, città dove Crisanti, nel suo ruolo di professionista, è stato consulente della procura per l’indagine sul Covid. Secondo la deputata del Carroccio ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 17 agosto 2022) «Sono sempre stato di sinistra», spiega ilAndreaa Repubblica. «Sono iscritto al circolo Pd di Londra da sei anni, sono stato nella Fgci dai tempi di Berlinguer». E latura nasce da un confronto «con il Pd durato tre settimane», al termine delle quali è arrivata la proposta, che ha accettato per due ragioni. «È giusto che un tecnico venga legittimato dai voti», spiega. E poi«ritengo che l’Italia abbiadel contributo di chi crede nella sanità pubblica». La notizia dellatura non ha mancato di sollevare polemiche e contestazioni. Soprattutto da parte della Lega di Bergamo, città dove, nel suo ruolo di professionista, è stato consulente della procura per l’indagine sul Covid. Secondo la deputata del Carroccio ...

