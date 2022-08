Furti ai turisti: extracomunitario trovato con 40mila euro nell'auto (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un quarantenne dell'Est europa è stato arrestato dai carabinieri di Barberino Tavarnelle con l'accusa di aver partecipato a nove Furti su tutto il territorio toscano: risultava senza fissa dimora, eppure è stato trovato con quasi 40mila euro Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un quarantenne dell'Estpa è stato arrestato dai carabinieri di Barberino Tavare con l'accusa di aver partecipato a novesu tutto il territorio toscano: risultava senza fissa dimora, eppure è statocon quasi

Ilaria_26 : @baglivo_s @ilfoglio_it Vivo a Catania, vogliamo parlare delle sparatorie dei cantanti neo melodici in pieno centro… - salernotoday : Passeggiano sul lungomare di Agropoli: i ladri rubano le loro valigie in auto - mandrake7634 : RT @stema59: @Massimo65755300 Non so come fanno i turisti a venire in Italia... trovano sporcizia, viabilità indecente, prezzi alle stelle… - stema59 : @Massimo65755300 Non so come fanno i turisti a venire in Italia... trovano sporcizia, viabilità indecente, prezzi a… - Pradivio : RT @MiTomorrow: Due turisti sono stati derubati dei loro Rolex con la stessa identica tattica ?? #Milano #rolex -