Elezioni politiche: M5S, in cinquantamila hanno votato per le parlamentarie. Risultati a breve, ok ai capiliste Candidature Pd: in Puglia la protesta di Articolo Uno che farà comunque la sua parte (Di mercoledì 17 agosto 2022) Diffuso nel sito del movimento 5 stelle: Alle 22.00 di oggi 16 agosto 2022 si sono concluse le operazioni di votazione degli iscritti delle proposte di autocandidatura per le Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Aventi diritto al voto: 133.664 hanno votato: 50.014 Al quesito: “Approvi la proposta del Presidente Conte di inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali i nominativi di cui al seguente elenco? Chiara Appendino, Federico Cafiero de Raho, Maria Domenica Castellone, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Livio De Santoli, Barbara Floridia, Michele Gubitosa, Ettore Antonio Licheri, Stefano Patuanelli, Riccardo Ricciardi, Roberto Scarpinato, Francesco Silvestri, Alessandra Todde, Mario Turco.” hanno risposto SI in 43.282 pari all’86,54% dei voti ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 17 agosto 2022) Diffuso nel sito del movimento 5 stelle: Alle 22.00 di oggi 16 agosto 2022 si sono concluse le operazioni di votazione degli iscritti delle proposte di autocandidatura per ledel 25 settembre 2022. Aventi diritto al voto: 133.664: 50.014 Al quesito: “Approvi la proposta del Presidente Conte di inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali i nominativi di cui al seguente elenco? Chiara Appendino, Federico Cafiero de Raho, Maria Domenica Castellone, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Livio De Santoli, Barbara Floridia, Michele Gubitosa, Ettore Antonio Licheri, Stefano Patuanelli, Riccardo Ricciardi, Roberto Scarpinato, Francesco Silvestri, Alessandra Todde, Mario Turco.”risposto SI in 43.282 pari all’86,54% dei voti ...

Mov5Stelle : Domani 16 agosto si vota dalle 10 alle 22 Sarete chiamati a esprimervi con un voto per contribuire a selezionare e… - Mov5Stelle : È una giornata importante per la nostra comunità, un'occasione unica di democrazia diretta che solo il MoVimento 5… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Dato record per le parlamentarie M5s per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre: alla cons… - protani_laura : ELEZIONI POLITICHE 2022 25 SETTEMBRE SI VOTERA PER LA XIX LEGISLATURA E VOTEREMO CON IL SISTEMA ELETTORALE ' ROSAT… - lacittanews : Il caso della candidatura dell’ex ministra Lucia Azzolina nelle liste del Partito Democratico, in occasione delle p… -