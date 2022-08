Giupponi ha regalato all' Italia la prima medaglia degli europei di atletica

Leggi su agi

(Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Da sempre la marcia è fedele all'. È arrivata dalla nobile ed antica specialità del tacco-punta – debutto alle Olimpiadi nel 1912 a Stoccolma con il bronzo del pioniere Fernando Altimani – ladell'ai Campionatidileggera di Monaco di Baviera. Sul percorso cittadino ricavato nella zona di Odeonsplatz per la ‘' di sempre sui 35 chilometri, la nuova distanza introdotta dalla federazione mondiale andata a sostituire la 50 km, Matteoha conquistato ladi bronzo. Un podio, quello del 33enne portacolori dei Carabinieri originario di Bergamo ma residente a Milano, prossimo papà (è legato sentimentalmente con la marciatrice Eleonora Giorgi), che non solo apre il ...