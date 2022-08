Crisanti a La7: “Salvini? Gli errori che ha fatto in politica estera, sanità, economia sono la garanzia degli sbagli che farà se andrà al governo” (Di martedì 16 agosto 2022) “Non replico a Salvini sull’aspetto personale, perché mi sono impegnato a condurre una campagna elettorale civile ed educata. Sicuramente Salvini già dal primo giorno mette alla prova questo mio impegno”. Così, a “Coffee Break” (La7), il virologo Andrea Crisanti, capolista Pd nella circoscrizione Europa, risponde al tweet del leader della Lega Matteo Salvini sulla sua candidatura (“Il tele-virologo #Crisanti candidato col PD. #Credo che ora si capiscano tante cose”). Crisanti spiega di aver accettato l’invito del Pd a candidarsi per “una comunanza di valori e di impegno sociale”, che risale a diversi anni addietro e che “non è una cosa dell’ultimo momento”. Poi torna sulla Lega: “Mi rivolgo agli elettori che vorrebbero votare Salvini: gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) “Non replico asull’aspetto personale, perché miimpegnato a condurre una campagna elettorale civile ed educata. Sicuramentegià dal primo giorno mette alla prova questo mio impegno”. Così, a “Coffee Break” (La7), il virologo Andrea, capolista Pd nella circoscrizione Europa, risponde al tweet del leader della Lega Matteosulla sua candidatura (“Il tele-virologo #candidato col PD. #Credo che ora si capiscano tante cose”).spiega di aver accettato l’invito del Pd a candidarsi per “una comunanza di valori e di impegno sociale”, che risale a diversi anni addietro e che “non è una cosa dell’ultimo momento”. Poi torna sulla Lega: “Mi rivolgo agli elettori che vorrebbero votare: gli ...

